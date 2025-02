Alunos de São João de Meriti lançam Cápsula do Tempo com desejos e projetos para o futuro - Gilberto Rocha

Alunos de São João de Meriti lançam Cápsula do Tempo com desejos e projetos para o futuroGilberto Rocha

Publicado 25/02/2025 11:35

São João de Meriti - Os alunos da Escola Municipal Lucas de Andrade Figueira, no bairro Venda Velha, em São João de Meriti, participaram do lançamento de uma cápsula do tempo, na qual cada representante depositou sonhos, desenhos, recados e fotos dos estudantes.

A abertura da cápsula ocorre em dezembro, permitindo que os alunos avaliem as metas alcançadas ao longo do ano.



Para Sérgio Moraes, coordenador de Projetos da Secretaria Municipal de Educação, a intenção é expandir o projeto para outras escolas da rede, tornando a experiência acessível a mais crianças.



“Esse é um projeto contínuo da Prefeitura. A ideia é que as crianças depositem cartas, desenhos e objetos na cápsula e criem expectativas sobre como será 2025. No final do ano, elas vão abrir a cápsula para conferir se seus objetivos foram alcançados e relembrar os desejos registrados agora. É um processo de avaliação”, destacou.



A Cápsula do Tempo da Escola Municipal Lucas de Andrade Figueira será aberta no fim de 2025 Gilberto Rocha

A iniciativa já se tornou tradição na escola e sempre emociona. “Uma aluna escreveu um pedido para que a mãe fosse contemplada com um transplante de coração. Foi algo que comoveu toda a equipe”, contou a diretora da unidade Cleide Quintas.

A diretora Cleide Dantas explicou a importância de valorização do tempo Gilberto Rocha