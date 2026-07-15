Parceria com Governo do Estado vai reforçar o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento à população e fortalecendo segurançaDivulgação
Prefeito Léo Vieira assina convênio para implantação do RAS da Polícia Civil
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Polícia investiga morte de tio e sobrinho em posto de combustíveis em São João de Meriti
De acordo com parentes, os dois teriam sido confundidos com criminosos e mortos por engano
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Pequena gigante do kickboxing: menina de 9 anos conquista dois ouros e coloca Meriti no topo do Brasil
Aos 9 anos, Alice Emanuelly levou o nome de São João de Meriti ao topo do pódio nacional com duas conquistas no Campeonato Brasileiro de Kickboxing
Centro de Vacinação Meritiense ultrapassa 22 mil doses aplicadas em seis meses
Equipamento tem contribuído para ampliar o acesso da população às vacinas previstas no Calendário Nacional
Homem é detido em flagrante por agressão a dois cães em São João de Meriti
Prisão ocorreu após denúncia a Secretaria de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal
Prefeitura de Meriti lança pedra fundamental e inicia seis grandes obras na cidade
Principal delas, a Policlínica São João de Meriti terá mais de 160 salas e três mil metros quadrados
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