Parceria com Governo do Estado vai reforçar o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento à população e fortalecendo segurança - Divulgação

Parceria com Governo do Estado vai reforçar o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento à população e fortalecendo segurançaDivulgação

Publicado 15/07/2026 17:04

São João de Meriti - O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou o convênio para implantação do Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil em Meriti. O documento foi firmado com a presença do secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia. O RAS permite que policiais civis atuem em jornadas extras remuneradas, reforçando o efetivo da 64ª Delegacia de Polícia, ampliando o atendimento à população e fortalecendo as investigações criminais.

O chefe do executivo destacou que a iniciativa amplia as ações de segurança desenvolvidas no município. "O RAS vai dar oportunidade para que policiais civis reforcem o trabalho na 64ª DP, melhorando o atendimento e fortalecendo as investigações dos crimes. Assim como já fazemos com a Polícia Militar através do Proeis, damos mais um passo para fortalecer a segurança pública em São João de Meriti", disse.

O secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia, se mostrou satisfeito com a ação que vai reforçar a segurança pública no município e ressaltou a importância da parceria.

"O RAS ajuda muito a Polícia Civil. São policiais que utilizam suas horas de folga em benefício da população. Com esse convênio, vamos fortalecer as investigações, realizar mais prisões e oferecer mais segurança para a cidade", afirmou.