Tio e sobrinho foram assassinados em um posto de combustíveis na Avenida Automóvel Clube - Reprodução

Tio e sobrinho foram assassinados em um posto de combustíveis na Avenida Automóvel ClubeReprodução

Publicado 15/07/2026 17:12

São João de Meriti - A Polícia Civil realizou diligências, nesta quarta-feira, na investigação da morte de Alex da Silva do Ponte, de 42 anos, e de seu sobrinho, David Vinícius da Silva do Carmo, de 24, assassinados na última segunda-feira (13), em um posto de combustíveis localizado na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Agentes estiveram no local do ocorrido em busca de mais informações. Testemunhas ouvidas teriam relatado que, antes do crime, dois homens permaneceram observando a movimentação no posto de combustíveis. Pouco tempo depois, ocorreu o ataque. A dinâmica da ação e a participação dos suspeitos serão apuradas durante as investigações.

Segundo as preliminares, as vítimas consertavam uma motocicleta recém-recuperada quando foram surpreendidas por homens armados. Alex e David foram atingidos por disparos e morreram no local.

Familiares acreditam que Alex e David tenham sido mortos por engano. De acordo com parentes, os dois teriam sido confundidos com criminosos. A família destaca que ambos eram trabalhadores conhecidos e respeitados na comunidade, sem envolvimento com atividades criminosas.

Alex da Silva do Ponte trabalhava como motorista de aplicativo. Já David Vinícius da Silva do Carmo era vendedor de pipas. A morte dos dois causou comoção entre familiares e moradores da região. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação dos assassinatos. Até o momento, ninguém havia sido preso.

