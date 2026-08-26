PF efetuou a prisão de foragido na Câmara dos VereadoresDivulgação/ Polícia Federal
Segurança de vereador foragido é preso pela PF em São João de Meriti
Homem de 46 anos tinha mandado de prisão em aberto por diversos crimes e foi localizado na Câmara Municipal
Polícia apreende mais de 2,5 mil litros de produto para fabricação de ‘loló’
Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno
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Pistola com numeração suprimida e dez munições foram apreendidas durante ação da Operação Torniquete em Vilar dos Teles
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Fiscalização ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, e contou com agentes da Postura, da Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária
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Município registra recorde nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e se destaca entre as maiores redes da região
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