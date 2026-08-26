PF efetuou a prisão de foragido na Câmara dos Vereadores - Divulgação/ Polícia Federal

PF efetuou a prisão de foragido na Câmara dos VereadoresDivulgação/ Polícia Federal

Publicado 26/08/2026 13:22

São João de Meriti - Um homem de 46 anos, que trabalhava como segurança de um vereador, foi preso pela Polícia Federal na Câmara Municipal de São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Segundo a PF, ele estava foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto.

O nome do preso não foi divulgado. De acordo com a Polícia Federal, ele era procurado por crimes de roubo, extorsão, receptação e porte ilegal de arma de fogo e já havia sido condenado pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

Mesmo na condição de foragido, o homem exercia a função de segurança de um vereador dentro da Câmara Municipal. A localização e a prisão ocorreram após um trabalho de inteligência e a troca de informações entre os grupos de capturas da Polícia Federal de Nova Iguaçu e de Macaé.

Após ser detido, o homem foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu. A previsão é que ele seja encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.