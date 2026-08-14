As mercadorias foram apreendidas e notificadas pela Vigilância Sanitária para as providências cabíveisDivulgação
Choque de Ordem apreende mais de 200 produtos vencidos em Meriti
Fiscalização ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, e contou com agentes da Postura, da Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária
Choque de Ordem apreende mais de 200 produtos vencidos em Meriti
Fiscalização ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, e contou com agentes da Postura, da Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária
Educação de São João de Meriti alcança melhor Ideb da história
Município registra recorde nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e se destaca entre as maiores redes da região
Ação da Polícia Civil prende dois suspeitos de tráfico em São João de Meriti
Investigação levou agentes a monitorar a movimentação em uma comunidade onde drogas eram escondidas sob um trailer antes da venda
Operação da Polícia Federal prende suspeito de abuso infantil em Meriti
Investigação apontou que o suspeito utilizava plataformas digitais para negociar o conteúdo
Clínica de estética em São João de Meriti é fechada após denúncias sobre harmonização de glúteos
Polícia investiga Ana Paula Lima por supostas irregularidades em procedimentos estéticos. Proprietária é considerada foragida
Jovens bailarinas de São João de Meriti avançam em disputa por vaga no Balé Bolshoi
Isabella Lemos e Valentina Campelo, alunas de escola de dança da cidade, participarão da etapa final em outubro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.