As mercadorias foram apreendidas e notificadas pela Vigilância Sanitária para as providências cabíveis - Divulgação

As mercadorias foram apreendidas e notificadas pela Vigilância Sanitária para as providências cabíveisDivulgação

Publicado 14/08/2026 13:47 | Atualizado 14/08/2026 13:48

São João de Meriti - A secretaria municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana realizou uma Operação Choque de Ordem que apreendeu mais de 200 produtos vencidos impróprios para a comercialização em São João de Meriti

A ação foi uma parceria da subsecretaria municipal de Postura, da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária. Entre os produtos encontrados estavam refrigerantes, biscoitos e pães fora do prazo de validade. As mercadorias foram apreendidas e notificadas pela Vigilância Sanitária para as providências cabíveis.

“A Operação Choque de Ordem tem o objetivo de garantir que as atividades comerciais estejam dentro das normas e, principalmente, proteger a população. A apreensão desses produtos vencidos mostra a importância da fiscalização para evitar que mercadorias impróprias cheguem à mesa dos consumidores”, destacou o secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana, Romão de Mello Villaça.

Após a apreensão, os produtos foram encaminhados para descarte na Usina de Lixo, localizada no bairro Venda Velha. A fiscalização teve como objetivo verificar as condições dos produtos comercializados e retirar de circulação mercadorias que poderiam oferecer riscos aos consumidores