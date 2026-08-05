Agentes da Polícia Federal encontraram celular do investigado com material de abuso infantil que seria comercializadoReprodução/Polícia Federal
Operação da Polícia Federal prende suspeito de abuso infantil em Meriti
Investigação apontou que o suspeito utilizava plataformas digitais para negociar o conteúdo
Ação da Polícia Civil prende dois suspeitos de tráfico em São João de Meriti
Investigação levou agentes a monitorar a movimentação em uma comunidade onde drogas eram escondidas sob um trailer antes da venda
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Clínica de estética em São João de Meriti é fechada após denúncias sobre harmonização de glúteos
Polícia investiga Ana Paula Lima por supostas irregularidades em procedimentos estéticos. Proprietária é considerada foragida
Jovens bailarinas de São João de Meriti avançam em disputa por vaga no Balé Bolshoi
Isabella Lemos e Valentina Campelo, alunas de escola de dança da cidade, participarão da etapa final em outubro
Suspeitos de atacar homem com faca são presos dentro de hospital em São João de Meriti
Vítima sofreu cerca de 12 golpes e passou por atendimento médico em estado grave
Dupla é detida por venda irregular de munições em estacionamento de shopping na Baixada Fluminense
Operação da 64ª DP em São João de Meriti apreendeu 50 munições calibre .22 após denúncia
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