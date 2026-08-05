Agentes da Polícia Federal encontraram celular do investigado com material de abuso infantil que seria comercializado - Reprodução/Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal encontraram celular do investigado com material de abuso infantil que seria comercializadoReprodução/Polícia Federal

Publicado 05/08/2026 11:53

São João de MEriti - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (5), um homem investigado por armazenar, vender e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . A prisão ocorreu durante a Operação Tutis Liberos IX, voltada ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

A ação foi conduzida por equipes da Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu, que cumpriram um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na região central do município.

As investigações tiveram início após denúncias indicando que o suspeito negociava arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil por meio de aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Ao longo da apuração, os policiais realizaram diligências para identificar o paradeiro do investigado, já que uma tentativa anterior de localizá-lo durante o cumprimento de um mandado de busca não teve sucesso.

Segundo a Polícia Federal, um telefone celular vinculado ao suspeito foi apreendido durante a investigação. A perícia no aparelho identificou indícios de comercialização desse tipo de material em grupos e canais de aplicativos de mensagens, reforçando as suspeitas levantadas pelos investigadores.

No cumprimento dos mandados nesta quarta-feira, os agentes encontraram outro celular utilizado pelo investigado. Conforme a PF, o dispositivo armazenava imagens de abuso sexual infantojuvenil, situação que motivou a prisão em flagrante, além do cumprimento da ordem de prisão preventiva.

A corporação informou ainda que há elementos indicando que o homem continuou negociando o material ilícito mesmo após tomar conhecimento de que era alvo das investigações, mantendo a atividade até a véspera da operação.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá por crimes relacionados ao armazenamento, à comercialização e ao compartilhamento de material contendo imagens de abuso sexual infantil. A defesa dele foi procurada, mas nõa localizada. O espaço permanece à disposição.