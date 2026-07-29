Agentes do 21º BPM apreenderam pistola, rádios e drogas na comunidade da IgrejinhaDivulgação
Operação da PM resulta na prisão de três suspeitos de tráfico em São João de Meriti
Ação do 21º BPM ocorreu na comunidade da Igrejinha. Polícia apreendeu arma, rádios comunicadores e entorpecentes.
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Operação da 64ª DP em São João de Meriti apreendeu 50 munições calibre .22 após denúncia
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