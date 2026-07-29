Agentes do 21º BPM apreenderam pistola, rádios e drogas na comunidade da Igrejinha - Divulgação

Agentes do 21º BPM apreenderam pistola, rádios e drogas na comunidade da IgrejinhaDivulgação

Publicado 29/07/2026 13:25

São João de Meriti - Policiais militares do 21º BPM prenderam três homens suspeitos de participação no tráfico de drogas na comunidade da Igrejinha , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (29).

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Barão da Torre quando encontrou os suspeitos, que estariam armados. Ao notar a presença dos agentes, o grupo tentou escapar.

A corporação informou que os homens foram alcançados após um cerco realizado pelos policiais. Durante a abordagem, foram apreendidos uma pistola, rádios transmissores e drogas.

Os três detidos foram levados para a 64ª Delegacia de Polícia de São João de Meriti , onde o caso foi registrado e os materiais recolhidos foram apresentados à Polícia Civil. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.