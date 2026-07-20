Tubulação interna rompeu na Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Tubulação interna rompeu na Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova IguaçuDivulgação/Cedae

Publicado 20/07/2026 15:56

São João de Meriti - A Cedae realiza nesta terça-feira (21) uma manutenção preventiva programada no Sistema Guandu, principal responsável pelo abastecimento de água da capital fluminense e de municípios da Baixada Fluminense. Os trabalhos serão executados das 4h às 22h, período em que a produção de água operará com 50% da capacidade.

Durante a intervenção, a concessionária Águas do Rio também fará reparos em adutoras e instalará medidores de vazão na rede de distribuição. Todo o município de São João de Meriti será afetado.

Com a conclusão da manutenção e o retorno da operação integral do sistema, o abastecimento começará a ser restabelecido de forma gradual. Segundo a concessionária, a recuperação total pode levar até 72 horas ou mais, especialmente em bairros localizados em áreas elevadas e nas extremidades da rede de distribuição.

A orientação é que moradores utilizem a água de forma consciente, priorizando atividades essenciais e adiando tarefas que demandem grande consumo até a normalização do fornecimento.

A Águas do Rio informou ainda que o atendimento por caminhão-pipa será priorizado para unidades consideradas essenciais, como hospitais e postos de saúde. Informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp 0800 195 0 195.