São João de Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens.Divulgação
Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens
Iniciativa busca fortalecer parcerias com empresas locais e ampliar a oferta de vagas de estágio, aprendizagem e inclusão
Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens
Iniciativa busca fortalecer parcerias com empresas locais e ampliar a oferta de vagas de estágio, aprendizagem e inclusão
Manutenção no Sistema Guandu nesta terça-feira afeta abastecimento em São João de Meriti
Intervenção programada pela Cedae reduzirá a produção de água em 50% durante o dia
Polícia investiga morte de tio e sobrinho em posto de combustíveis em São João de Meriti
De acordo com parentes, os dois teriam sido confundidos com criminosos e mortos por engano
Prefeito Léo Vieira assina convênio para implantação do RAS da Polícia Civil
Parceria com Governo do Estado vai reforçar o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento à população e fortalecendo as investigações no município
Pequena gigante do kickboxing: menina de 9 anos conquista dois ouros e coloca Meriti no topo do Brasil
Aos 9 anos, Alice Emanuelly levou o nome de São João de Meriti ao topo do pódio nacional com duas conquistas no Campeonato Brasileiro de Kickboxing
Centro de Vacinação Meritiense ultrapassa 22 mil doses aplicadas em seis meses
Equipamento tem contribuído para ampliar o acesso da população às vacinas previstas no Calendário Nacional
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