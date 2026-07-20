São João de Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens. - Divulgação

São João de Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens.Divulgação

Publicado 20/07/2026 19:40

São João de Meriti – O município de São João de Meriti ganhou o primeiro polo do CIEE-Rio. O espaço visa ampliar as oportunidades de qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho. A iniciativa busca fortalecer parcerias com empresas locais e ampliar a oferta de vagas de estágio, aprendizagem e inclusão profissional para os jovens meritienses.

O secretário municipal de Trabalho e Renda, Bruno Correia, destacou que a iniciativa amplia as oportunidades para a juventude meritiense e reforça as políticas de empregabilidade desenvolvidas.

“Essa parceria com o CIEE-Rio representa mais uma grande conquista para nós. Os jovens terão acesso à qualificação enquanto atuam nas empresas parceiras do nosso Balcão de Talentos, aperfeiçoando conhecimentos fundamentais para o mercado de trabalho. É uma iniciativa que prepara nossos jovens para o futuro e fortalece a geração de oportunidades no município”, afirmou.

O superintendente geral do CIEE-Rio, Luiz Coppola, ressaltou a importância da chegada da instituição à cidade e o compromisso da entidade com a inclusão produtiva da juventude. “Meriti passa a integrar a rede de polos do CIEE na Baixada Fluminense. Nosso compromisso é ampliar as oportunidades para os jovens, aproximando empresas, aprendizagem e qualificação profissional. Hoje somos responsáveis por 38% dos contratos de aprendizagem do estado do Rio”, completou.