Corpo foi encontrado perto da linhe férrea de São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Corpo foi encontrado perto da linhe férrea de São João de Meriti, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 24/07/2026 12:47

São João de Meriti - O corpo de um homem, cuja identidade ainda não confirmada, foi encontrado nas proximidades do Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com as informações disponíveis, a vítima estava às margens da linha férrea. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que levaram à morte.

A concessionária Trens RJ informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Apesar da mobilização, a circulação ferroviária não sofreu interrupções ou impactos.

O caso foi encaminhado para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada e as investigações deverão apurar as causas da morte.