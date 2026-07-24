Corpo foi encontrado perto da linhe férrea de São João de Meriti, na Baixada FluminenseDivulgação

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Aline Martins
São João de Meriti - O corpo de um homem, cuja identidade ainda não confirmada, foi encontrado nas proximidades do Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
De acordo com as informações disponíveis, a vítima estava às margens da linha férrea. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que levaram à morte.
A concessionária Trens RJ informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Apesar da mobilização, a circulação ferroviária não sofreu interrupções ou impactos.
O caso foi encaminhado para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada e as investigações deverão apurar as causas da morte.