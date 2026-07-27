Diarista foi presa na Baixada Fluminense por suspeita de furtar residências onde trabalhavaDivulgação
Diarista é presa suspeita de furtar clientes em Meriti
Mulher teria levado joias, dinheiro e cartões de casas onde trabalhava
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Corpo de homem é localizado próximo à linha férrea em São João de Meriti
Ocorrência foi registrada na 64ª DP e não provocou alterações na circulação dos trens
Meriti ganha primeiro polo do CIEE-Rio e amplia oportunidades para jovens
Iniciativa busca fortalecer parcerias com empresas locais e ampliar a oferta de vagas de estágio, aprendizagem e inclusão
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Intervenção programada pela Cedae reduzirá a produção de água em 50% durante o dia
Polícia investiga morte de tio e sobrinho em posto de combustíveis em São João de Meriti
De acordo com parentes, os dois teriam sido confundidos com criminosos e mortos por engano
Prefeito Léo Vieira assina convênio para implantação do RAS da Polícia Civil
Parceria com Governo do Estado vai reforçar o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento à população e fortalecendo as investigações no município
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