Diarista foi presa na Baixada Fluminense por suspeita de furtar residências onde trabalhava - Divulgação

Diarista foi presa na Baixada Fluminense por suspeita de furtar residências onde trabalhavaDivulgação

Publicado 27/07/2026 15:42

São João de Meriti - Uma diarista foi presa pela Polícia Civil sob suspeita de furtar clientes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Ela é investigada por furto qualificado mediante abuso de confiança.

A prisão foi realizada por agentes da 64ª DP (São João de Meriti), após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva. A investigada foi localizada no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, onde foi detida sem oferecer resistência.

De acordo com as investigações, a mulher teria aproveitado o vínculo de confiança criado com os moradores das residências onde prestava serviços para retirar objetos de valor.

Entre os itens supostamente furtados estão joias de ouro, aproximadamente R$ 15 mil em dinheiro e cartões bancários, que teriam sido usados posteriormente em compras sem autorização dos proprietários.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer todos os casos relacionados à investigação. A defesa da suspeita foi procurada via ligação telefônica, mas não foi localizada. O espaço permanece à disposição.