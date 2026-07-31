Dupla foi detida em flagrante pela Polícia Civil em São João de Meriti - Divulgação/PCERJ

Dupla foi detida em flagrante pela Polícia Civil em São João de MeritiDivulgação/PCERJ

Publicado 31/07/2026 11:37

São João de Meriti - Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Os agentes da 64ª DP localizaram os acusados no hospital onde a vítima recebia atendimento após ser ferida.

Segundo as investigações, o ataque começou no bairro Vila Tiradentes, logo após a vítima sair da residência de um familiar. Um dos suspeitos teria aguardado o homem nas proximidades e iniciado as agressões com uma faca, causando aproximadamente 12 perfurações pelo corpo.

Mesmo ferido, o homem conseguiu entrar em seu veículo e tentou buscar ajuda. Durante o deslocamento, ele teria sido abordado por um segundo suspeito, que estava em uma motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, o acusado arremessou uma pedra contra o rosto da vítima e depois utilizou uma chave de fenda para continuar as agressões.

A vítima foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. Depois, seguiu para a 64ª DP para comunicar o caso, mas apresentou piora no estado de saúde enquanto estava na delegacia.

Diante da situação, policiais civis levaram o homem para o Hospital Municipal de São João de Meriti. No local, os agentes identificaram que os dois suspeitos também estavam na unidade de saúde. Após a coleta de informações e a confirmação do envolvimento dos homens no crime, eles foram encaminhados à 64ª DP, onde a prisão em flagrante foi formalizada pelo crime de tentativa de homicídio. A defesa deles foi procurada, mas não localizada. O espaço segue aberto para manifestação.

A vítima continua internada em estado grave. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação do ataque e os detalhes da ocorrência.