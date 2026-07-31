Dupla foi detida em flagrante pela Polícia Civil em São João de MeritiDivulgação/PCERJ

Mais artigos de Aline Martins
Aline Martins
São João de Meriti - Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes da 64ª DP localizaram os acusados no hospital onde a vítima recebia atendimento após ser ferida.
Segundo as investigações, o ataque começou no bairro Vila Tiradentes, logo após a vítima sair da residência de um familiar. Um dos suspeitos teria aguardado o homem nas proximidades e iniciado as agressões com uma faca, causando aproximadamente 12 perfurações pelo corpo.
Mesmo ferido, o homem conseguiu entrar em seu veículo e tentou buscar ajuda. Durante o deslocamento, ele teria sido abordado por um segundo suspeito, que estava em uma motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, o acusado arremessou uma pedra contra o rosto da vítima e depois utilizou uma chave de fenda para continuar as agressões.
A vítima foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. Depois, seguiu para a 64ª DP para comunicar o caso, mas apresentou piora no estado de saúde enquanto estava na delegacia.
Diante da situação, policiais civis levaram o homem para o Hospital Municipal de São João de Meriti. No local, os agentes identificaram que os dois suspeitos também estavam na unidade de saúde. Após a coleta de informações e a confirmação do envolvimento dos homens no crime, eles foram encaminhados à 64ª DP, onde a prisão em flagrante foi formalizada pelo crime de tentativa de homicídio. A defesa deles foi procurada, mas não localizada. O espaço segue aberto para manifestação.
A vítima continua internada em estado grave. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação do ataque e os detalhes da ocorrência.