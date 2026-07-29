Agentes da 64ª DP flagraram dupla vendendo munições no estacionamento de shopping - Reprodução

Agentes da 64ª DP flagraram dupla vendendo munições no estacionamento de shoppingReprodução

Publicado 29/07/2026 13:43

São João de Meriti - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem e uma mulher suspeitos de comercializar munições ilegalmente em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . A prisão ocorreu na durante uma ação de agentes da 64ª Delegacia de Polícia de São João de Meriti.

Segundo a corporação, a investigação começou após uma denúncia anônima relatar a venda de armas e munições no estacionamento do Shopping Grande Rio. As informações apontavam que o suspeito utilizava um carro prata e já teria realizado outras negociações no mesmo local.

Com base nos dados recebidos, os policiais foram até o estacionamento do shopping e localizaram o veículo mencionado na denúncia. Durante a abordagem, encontraram o casal dentro do automóvel.

De acordo com a Polícia Civil, 50 munições calibre 22 foram apreendidas com a mulher. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de investigação.

Os dois suspeitos foram levados para a 64ª DP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de comércio ilegal de munições, previsto no Estatuto do Desarmamento. Ambos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. A defesa da dupla foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.

A polícia informou ainda que, no momento da prisão, o casal estava acompanhado de uma criança de 1 ano e 3 meses. O menor foi entregue a um familiar para garantir sua proteção e assistência.