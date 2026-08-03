Polícia Civil realizou diligências na sede da clínica de Ana PaulaReprodução
Clínica de estética em São João de Meriti é fechada após denúncias sobre harmonização de glúteos
Polícia investiga Ana Paula Lima por supostas irregularidades em procedimentos estéticos. Proprietária é considerada foragida
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Jovens bailarinas de São João de Meriti avançam em disputa por vaga no Balé Bolshoi
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Suspeitos de atacar homem com faca são presos dentro de hospital em São João de Meriti
Vítima sofreu cerca de 12 golpes e passou por atendimento médico em estado grave
Dupla é detida por venda irregular de munições em estacionamento de shopping na Baixada Fluminense
Operação da 64ª DP em São João de Meriti apreendeu 50 munições calibre .22 após denúncia
Operação da PM resulta na prisão de três suspeitos de tráfico em São João de Meriti
Ação do 21º BPM ocorreu na comunidade da Igrejinha. Polícia apreendeu arma, rádios comunicadores e entorpecentes.
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