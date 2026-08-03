Polícia Civil realizou diligências na sede da clínica de Ana Paula - Reprodução

Polícia Civil realizou diligências na sede da clínica de Ana PaulaReprodução

Publicado 03/08/2026 12:42

São João de Meriti - Uma clínica de estética em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi interditada após relatos de pacientes que afirmam ter sofrido complicações graves depois de procedimentos de harmonização de glúteos. A Polícia Civil conduz a investigação e busca a proprietária do estabelecimento, Ana Paula Lima, que é considerada foragida.

As denúncias começaram a ser apuradas em maio deste ano. Durante fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária no Instituto Paula Lima, agentes encontraram irregularidades que levaram ao fechamento da clínica. Segundo a polícia, havia problemas relacionados às condições de higiene, equipamentos sem esterilização adequada e produtos vencidos. Embora o local tivesse alvará de funcionamento, não possuía licenciamento sanitário.

De acordo com a investigação, as clientes eram informadas de que receberiam aplicações de ácido hialurônico. A principal linha de apuração aponta para a possível utilização de PMMA, hipótese que ainda depende de confirmação por exames periciais.

Mulheres ouvidas pelos investigadores relataram sintomas como febre, dores intensas e vazamento na região tratada. Algumas afirmam conviver com sequelas meses após o procedimento e dizem que deixaram de obter retorno da responsável pela clínica quando buscaram atendimento.

Os investigadores também apuram se Ana Paula Lima realizava harmonização de glúteos sem a qualificação exigida. Segundo a polícia, ela mencionava o uso de ácido hialurônico e colágeno, mas apresentava um líquido não identificado em frascos sem documentação que comprovasse origem, validade ou procedência.

Mesmo após o início das investigações, uma nova unidade teria sido colocada em funcionamento. O espaço foi interditado nesta semana, e o responsável pela operação da clínica acabou preso durante a ação de fiscalização.

A Polícia Civil informou que já instaurou 20 inquéritos relacionados às denúncias. Além da proprietária, outras pessoas são investigadas. Duas foram presas, uma responde em liberdade e os agentes ainda verificam relatos de ameaças feitas a vítimas, supostamente praticadas pelo namorado de Ana Paula Lima.

Para localizar a investigada, a polícia divulgou cartaz no Disque Denúncia e pediu a suspensão de suas redes sociais. Até o momento, a defesa de Ana Paula Lima não se pronunciou sobre o caso.