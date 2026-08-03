As meninas já iniciaram a preparação para a seletiva promovida pela instituição de dança, considerada uma das mais reconhecidas do país - Divulgação

As meninas já iniciaram a preparação para a seletiva promovida pela instituição de dança, considerada uma das mais reconhecidas do paísDivulgação

Publicado 03/08/2026 12:22

São João de Meriti - Duas jovens bailarinas de São João de Meriti foram selecionadas para a fase decisiva do processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC). Isabella Lemos, de 9 anos, e Valentina Campelo, de 8, alunas do Studio Kesia Bernardo, disputarão a próxima etapa no dia 17 de outubro.

As meninas já iniciaram a preparação para a seletiva promovida pela instituição de dança, considerada uma das mais reconhecidas do país. A expectativa para a viagem é grande entre as bailarinas, que representarão o município na competição.

“Estamos muito felizes por termos passado para essa final. Vamos treinar ainda mais para dar o nosso melhor. Torçam pela gente, porque vamos representar com muito orgulho”, afirmou Isabella, ao lado da colega Valentina.

A Prefeitura de São João de Meriti informou que ajudará no custeio da viagem até Santa Catarina. O apoio será feito por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Segundo o prefeito Léo Vieira, a administração decidiu contribuir após tomar conhecimento das dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias para viabilizar a participação das meninas na etapa final. Ele destacou que as duas já alcançaram uma conquista importante ao chegarem à fase decisiva do processo seletivo.

As mães das bailarinas comemoraram o auxílio anunciado pelo município. Marcella Lemos, mãe de Isabella, disse que a viagem representa um investimento elevado e que a ajuda permitirá que as meninas participem de um momento considerado marcante em suas trajetórias na dança.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, afirmou que o incentivo a novos talentos integra as prioridades da pasta e ressaltou a importância de apoiar jovens artistas da cidade.