As meninas já iniciaram a preparação para a seletiva promovida pela instituição de dança, considerada uma das mais reconhecidas do paísDivulgação
Jovens bailarinas de São João de Meriti avançam em disputa por vaga no Balé Bolshoi
Isabella Lemos e Valentina Campelo, alunas de escola de dança da cidade, participarão da etapa final em outubro
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Suspeitos de atacar homem com faca são presos dentro de hospital em São João de Meriti
Vítima sofreu cerca de 12 golpes e passou por atendimento médico em estado grave
Dupla é detida por venda irregular de munições em estacionamento de shopping na Baixada Fluminense
Operação da 64ª DP em São João de Meriti apreendeu 50 munições calibre .22 após denúncia
Operação da PM resulta na prisão de três suspeitos de tráfico em São João de Meriti
Ação do 21º BPM ocorreu na comunidade da Igrejinha. Polícia apreendeu arma, rádios comunicadores e entorpecentes.
Diarista é presa suspeita de furtar clientes em Meriti
Mulher teria levado joias, dinheiro e cartões de casas onde trabalhava
Corpo de homem é localizado próximo à linha férrea em São João de Meriti
Ocorrência foi registrada na 64ª DP e não provocou alterações na circulação dos trens
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