Criminosos vendiam drogas e foram presos em flagrante por agentes da 64ª DP - Reprodução/Polícia Civil

Criminosos vendiam drogas e foram presos em flagrante por agentes da 64ª DPReprodução/Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 12:49

São João de Meriti - Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma operação da 64ª DP (São João de Meriti) na comunidade da Baixada, em São João de Meriti.

A investigação teve início após a Polícia Civil receber informações de que o comércio de entorpecentes ocorria de forma constante na região. Com base nesses dados, equipes passaram a acompanhar discretamente a movimentação do local utilizando uma viatura descaracterizada.

Durante o monitoramento, os policiais observaram um dos investigados retirar uma sacola e escondê-la sob um trailer. Segundo a corporação, o ponto era utilizado para guardar drogas que posteriormente seriam distribuídas para venda.

Pouco depois, um segundo homem chegou ao local e, conforme os agentes, passou a atuar em conjunto com o primeiro em uma dinâmica considerada típica do tráfico de entorpecentes.

A abordagem foi realizada em seguida. Na sacola escondida sob o trailer, os policiais encontraram uma quantidade de drogas e outros materiais relacionados à atividade criminosa. Os dois suspeitos foram conduzidos à 64ª DP, onde acabaram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, a comunidade onde ocorreu a operação é apontada pelas investigações como área de influência do Comando Vermelho (CV), sob o comando de um criminoso conhecido pelo apelido de "Índio". As apurações sobre a atuação do grupo na região continuam. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.