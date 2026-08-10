Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anteriorDivulgação
Entre as quatro maiores redes municipais da Baixada Fluminense, que incluem Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, São João de Meriti obteve os maiores índices nas duas etapas do indicador. Nos Anos Iniciais, o município ficou à frente de Nova Iguaçu (5,0), Duque de Caxias (4,9) e Belford Roxo (4,8). O desempenho se repetiu nos Anos Finais, com nota 4,3, seguido por 4,1 de Nova Iguaçu e 4,0 de Duque de Caxias e Belford Roxo.
Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anterior nos Anos Iniciais, com avanço de 0,4 ponto.
Crescimento da educação com equidade
O avanço reflete um trabalho de aproximação com as escolas e os estudantes, com fortalecimento do acompanhamento pedagógico, atenção aos indicadores de aprendizagem e frequência, além da integração entre a Secretaria Municipal de Educação, gestores e profissionais da rede.
Para a secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, o resultado demonstra que o planejamento e as ações realizadas já geram impactos concretos na aprendizagem.
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