Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anterior - Divulgação

Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anteriorDivulgação

Publicado 10/08/2026 13:14 | Atualizado 10/08/2026 14:26





Entre as quatro maiores redes municipais da Baixada Fluminense, que incluem Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, São João de Meriti obteve os maiores índices nas duas etapas do indicador. Nos Anos Iniciais, o município ficou à frente de Nova Iguaçu (5,0), Duque de Caxias (4,9) e Belford Roxo (4,8). O desempenho se repetiu nos Anos Finais, com nota 4,3, seguido por 4,1 de Nova Iguaçu e 4,0 de Duque de Caxias e Belford Roxo.



Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anterior nos Anos Iniciais, com avanço de 0,4 ponto.



Crescimento da educação com equidade



O avanço reflete um trabalho de aproximação com as escolas e os estudantes, com fortalecimento do acompanhamento pedagógico, atenção aos indicadores de aprendizagem e frequência, além da integração entre a Secretaria Municipal de Educação, gestores e profissionais da rede.



Para a secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, o resultado demonstra que o planejamento e as ações realizadas já geram impactos concretos na aprendizagem. São João de Meriti - Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 revelaram um marco para a educação de São João de Meriti . O município alcançou o melhor desempenho de sua história. Pela primeira vez, a rede municipal atingiu simultaneamente suas maiores notas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, com 5,3 e 4,3, respectivamente.Entre as quatro maiores redes municipais da Baixada Fluminense, que incluem Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, São João de Meriti obteve os maiores índices nas duas etapas do indicador. Nos Anos Iniciais, o município ficou à frente de Nova Iguaçu (5,0), Duque de Caxias (4,9) e Belford Roxo (4,8). O desempenho se repetiu nos Anos Finais, com nota 4,3, seguido por 4,1 de Nova Iguaçu e 4,0 de Duque de Caxias e Belford Roxo.Entre os 13 municípios da Baixada analisados, São João de Meriti ficou na 5ª posição e registrou a maior evolução em relação ao próprio resultado anterior nos Anos Iniciais, com avanço de 0,4 ponto.O avanço reflete um trabalho de aproximação com as escolas e os estudantes, com fortalecimento do acompanhamento pedagógico, atenção aos indicadores de aprendizagem e frequência, além da integração entre a Secretaria Municipal de Educação, gestores e profissionais da rede.Para a secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, o resultado demonstra que o planejamento e as ações realizadas já geram impactos concretos na aprendizagem.

“Em 2025, assumimos uma rede com grandes desafios e, em pouco tempo, mobilizamos toda a comunidade escolar em torno de um mesmo propósito: fazer a educação de Meriti avançar. O desempenho no Ideb mostra que estamos no caminho certo. Mais do que evoluir nos índices, resgatamos a autoestima das nossas escolas e mostramos que planejamento, presença e trabalho coletivo fazem a diferença. Esse avanço traduz a equidade na prática, com uma rede que trabalha para garantir oportunidades de aprendizagem para todos os nossos estudantes”, afirmou Eneila.