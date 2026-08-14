Yan dos Santos Silva efetuou diversos disparos em rajada, mas foi capturado - Reprodução/Polícia Civil

Yan dos Santos Silva efetuou diversos disparos em rajada, mas foi capturado Reprodução/Polícia Civil

Publicado 14/08/2026 13:56

São João de Meriti - Uma ação da Polícia Civil em Vilar dos Teles, São João de Meriti, terminou com a prisão de Yan dos Santos Silva. O suspeito foi encontrado na laje de uma residência depois de um confronto armado ocorrido durante uma operação na Rua Luci Barbosa.



Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC) estavam na região pela Operação Torniquete quando, segundo a corporação, foram recebidos a tiros. Os policiais se protegeram e reagiram aos disparos antes de avançarem pela área onde funcionaria um ponto de venda de drogas.



Durante a movimentação, um dos homens deixou o local e entrou em um imóvel. A Polícia Civil afirma que ele continuou atirando enquanto tentava escapar e chegou até a parte superior da residência.



Os agentes entraram no endereço e localizaram Yan na laje. Com ele, foi encontrada uma pistola Glock G17 com a identificação suprimida, além de dez munições e um cinto de guarnição.



Segundo a corporação, o homem resistiu à abordagem e precisou ser algemado. Ele foi conduzido à sede da DRFC e autuado por associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio e resistência.



A pistola e os demais itens recolhidos foram enviados ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), onde passarão por perícia. A Polícia Civil informou que Yan possui diversos registros criminais anteriores e o classifica como de alta periculosidade. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.

A ocorrência integra a Operação Torniquete, que desenvolve ações de repressão a roubos de cargas.