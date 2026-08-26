Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno que veio de São Paulo para o Rio - Divulgação

Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno que veio de São Paulo para o RioDivulgação

Publicado 26/08/2026 14:57

São João de Meriti - Mais de 2,5 mil litros de cloreto de metileno, substância utilizada na fabricação de “loló”, foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação realizada por agentes da 25ª DP (Engenho Novo).

A investigação levou os policiais a uma remessa de nove tambores do produto químico, cada um com aproximadamente 280 litros. Segundo a Polícia Civil, uma transportadora de Duque de Caxias havia sido contratada para trazer a carga de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Após obter informações de que uma nova entrega ocorreria na segunda-feira, os agentes passaram a acompanhar a movimentação. Durante o monitoramento, localizaram os dois investigados em um carro, à espera do caminhão que transportava os tambores. De acordo com as apurações, a carga seria transferida e posteriormente levada para outro endereço.

Um dos homens tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais, mas acabou capturado. Os agentes apreenderam os nove tambores e prenderam a dupla em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia Civil investiga a participação dos suspeitos em um grupo que atuaria no transporte interestadual de produtos químicos destinados à fabricação de entorpecentes. Ainda segundo as investigações, o material seria distribuído posteriormente a facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro.

A 25ª DP informou que outros dois suspeitos de envolvimento no esquema já haviam sido presos na terça-feira (18). Na ocasião, foram apreendidos 280 litros de cloreto de metileno. A defesa dos dois presos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.