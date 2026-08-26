Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno que veio de São Paulo para o RioDivulgação

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Aline Martins
São João de Meriti - Mais de 2,5 mil litros de cloreto de metileno, substância utilizada na fabricação de “loló”, foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação realizada por agentes da 25ª DP (Engenho Novo).
A investigação levou os policiais a uma remessa de nove tambores do produto químico, cada um com aproximadamente 280 litros. Segundo a Polícia Civil, uma transportadora de Duque de Caxias havia sido contratada para trazer a carga de São Paulo para o Rio de Janeiro.
Após obter informações de que uma nova entrega ocorreria na segunda-feira, os agentes passaram a acompanhar a movimentação. Durante o monitoramento, localizaram os dois investigados em um carro, à espera do caminhão que transportava os tambores. De acordo com as apurações, a carga seria transferida e posteriormente levada para outro endereço.
Um dos homens tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais, mas acabou capturado. Os agentes apreenderam os nove tambores e prenderam a dupla em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A Polícia Civil investiga a participação dos suspeitos em um grupo que atuaria no transporte interestadual de produtos químicos destinados à fabricação de entorpecentes. Ainda segundo as investigações, o material seria distribuído posteriormente a facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro.
A 25ª DP informou que outros dois suspeitos de envolvimento no esquema já haviam sido presos na terça-feira (18). Na ocasião, foram apreendidos 280 litros de cloreto de metileno. A defesa dos dois presos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.