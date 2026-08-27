Suspeito foi detido por agentes e levado para a 64ª DP após confessar ter enforcado a vítima - Reprodução/Polícia Civil

Suspeito foi detido por agentes e levado para a 64ª DP após confessar ter enforcado a vítima Reprodução/Polícia Civil

Publicado 27/08/2026 09:07

São João de Meriti - Um homem identificado como Edson foi preso em flagrante por suspeita de agredir e enforcar a companheira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele admitiu informalmente aos agentes que havia enforcado a mulher durante uma discussão. O caso foi registrado no âmbito da Lei Maria da Penha.

A polícia chegou até a vítima, Ivonete Alves de Lima, depois que ela enviou uma carta à irmã, que mora em Pernambuco. No documento, a mulher relatava que vinha sendo agredida pelo companheiro e que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Após receber o relato, a irmã procurou ajuda e a Polícia Civil de Pernambuco acionou a 64ª DP (São João de Meriti), que iniciou as diligências para localizar a vítima e o suspeito.

Os policiais encontraram Ivonete em um estabelecimento comercial. De acordo com a corporação, ela estava chorando e visivelmente abalada. Durante a apuração, os agentes obtiveram informações sobre onde Edson poderia estar e sobre o veículo que ele utilizava.

O homem foi localizado dentro do carro e abordado. Segundo a Polícia Civil, durante o deslocamento para a delegacia, Edson relatou informalmente que havia discutido com a companheira e que a enforcou durante a briga. Ainda conforme a polícia, ao saber que seria preso em flagrante, o suspeito resistiu à prisão e precisou ser contido pelos agentes com uso de força moderada.

Após a ocorrência ser apresentada na delegacia e os elementos reunidos serem analisados, Edson foi autuado em flagrante por lesão corporal contra mulher, prevista no Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.