Agentes do 21º BPM apreenderam pistolas, carregadores, munições e drogas em São João de Meriti, Baixada Fluminense - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 21º BPM apreenderam pistolas, carregadores, munições e drogas em São João de Meriti, Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Militar

Publicado 31/08/2026 16:55

São João de Meriti - Quatro suspeitos foram baleados e outros dois homens acabaram presos durante um confronto com policiais militares nas proximidades do Morro do Gogó, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram até a região após receberem informações sobre disparos de arma de fogo. De acordo com a corporação, as equipes foram recebidas a tiros e houve confronto.

Durante a ação, quatro suspeitos foram atingidos. Eles receberam socorro e foram encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde dos feridos não foi informado. Outros dois homens foram detidos pelos policiais. Na ocorrência, foram apreendidas duas pistolas, sete carregadores, munições, drogas e um cinto de guarnição.

O caso foi encaminhado à autoridade policial para as medidas cabíveis. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localziada. O espaço permanece aberto à disposição.