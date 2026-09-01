Ação conjunta localizou e prendeu ladrões em Magé e S J. de Meriti - Reprodução/Polícia Civil

Ação conjunta localizou e prendeu ladrões em Magé e S J. de MeritiReprodução/Polícia Civil

Publicado 01/09/2026 16:25

São João de Meriti - Dois homens investigados por roubos de cargas de chope na Baixada Fluminense foram presos durante uma ação conjunta da Polícia Civil. Danilo dos Santos Silva foi localizado em Piabetá, Magé, enquanto Marlon Freitas de Oliveira foi encontrado em São João de Meriti . Contra os dois havia mandados de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, os suspeitos faziam pedidos de chope a empresas fornecedoras usando nomes falsos e se passando por clientes. Após a confirmação das encomendas, eles aguardavam a chegada dos veículos para abordar os motoristas sob ameaça de arma de fogo.

Nos assaltos, eram levados barris de chope, cilindros, chopeiras e outros equipamentos utilizados pelas empresas. As prisões foram realizadas por policiais civis da 66ª DP (Piabetá), em conjunto com agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 64ª DP (São João de Meriti). Segundo a Polícia Civil, os investigados foram encontrados em suas residências após levantamentos de inteligência.

Danilo e Marlon foram levados para a unidade policial e permaneceram presos à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.