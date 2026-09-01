Ação conjunta localizou e prendeu ladrões em Magé e S J. de MeritiReprodução/Polícia Civil
Polícia Civil prende dois por roubos de cargas de chope na Baixada
Segundo as investigações, suspeitos usavam nomes falsos para fazer pedidos e abordavam motoristas durante as entregas
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Quatro suspeitos são baleados em confronto com a PM em São João de Meriti
Ação no Morro do Gogó também terminou com dois homens presos e apreensão de pistolas, munições e drogas
Homem é preso por suspeita de agredir e enforcar companheira em Meriti
Caso chegou à polícia depois que a vítima enviou uma carta à irmã, em Pernambuco, relatando as agressões sofridas
Polícia apreende mais de 2,5 mil litros de produto para fabricação de ‘loló’
Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno
Segurança de vereador foragido é preso pela PF em São João de Meriti
Homem de 46 anos tinha mandado de prisão em aberto por diversos crimes e foi localizado na Câmara Municipal
Polícia prende quatro suspeitos e apreende drogas em São João de Meriti
Operação na Vila Norma também apreendeu um rádio transmissor e teve como alvo grupos ligados a roubos de cargas na Baixada
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