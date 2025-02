Deputado Federal Gouveia e prefeito Gean no gabinete do primeiro - DPG

Publicado 13/02/2025 11:20 | Atualizado 13/02/2025 11:22

Ubá- Na quarta-feira (11) em Brasília, o prefeito Gean Marcos ( MDB) esteve no gabinete do Deputado Federal Murillo Gouvêa, filiado ao União. Durante a visita, ele solicitou a destinação de recursos financeiros para a Saúde do município.



Em resposta ao pedido, Gouvêa anunciou que 1 milhão de reais serão alocados por meio de uma emenda parlamentar, valor que será destinado na melhoria dos serviços de saúde da cidade.



A verba vai ser plicada na infraestrutura das unidades de Saúde, permitindo reformas necessárias e expansões, e parte dos recursos irá para aquisição de novos equipamentos e medicamentos, essenciais para o funcionamento dos serviços,



O prefeito de São José de Ubá, Gean Marcos finalizou: "Agradeço ao deputado Federal Murillo Gouvêa pela destinação de R$ 1 milhão para a saúde de São José de Ubá. Esse recurso será essencial para melhorar a infraestrutura, adquirir equipamentos e medicamentos, e garantir um atendimento mais eficiente para a população."

