Publicado 19/02/2025 10:39 | Atualizado 19/02/2025 10:40

Ubá- Mais de 600 eleitores de São José de Ubá e Itaperuna foram atendidos pela Justiça Itinerante do TRE-Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de 11 a 14 de fevereiro, na campanha “#VemPraBiometria”, para aumentar o cadastramento biométrico e facilitar o acesso aos serviços eleitorais.



Em São José de Ubá, onde não há um posto fixo do TRE-RJ, 481 pessoas foram atendidas, e em Itaperuna, o mutirão ocorreu no dia 14, atendendo 129 eleitores.



A próxima etapa da Justiça Eleitoral Itinerante vai ser de 11 a 14 de março, nos municípios de Aperibé e Santo Antônio de Pádua, também no Noroeste Fluminense.



Além dos postos itinerantes, os eleitores podem realizar o cadastramento biométrico em qualquer uma das 165 zonas eleitorais ou 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor em todo o estado, que funcionam nos dias úteis, das 11h às 19h.



Para verificar se já possuem a biometria cadastrada, os eleitores devem consultar o site do TRE-RJ. Aqueles que já possuem a biometria registrada, mas precisam fazer alterações no cadastro ou regularizar o título, podem acessar o serviço on-line disponível no site do TRE-RJ.







NinoBellieny