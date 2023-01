O criminoso foi encaminhado para a 125ª DP, onde permanece à disposição da Justiça. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/01/2023 13:40

Na Região dos Lagos, agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam, na tarde desta quarta-feira (11), um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de estelionato. De acordo com a ocorrência, o criminoso, identificado como Fabiano D.S.S., foi localizado no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, após informações do setor de inteligência da distrital.

Ainda segundo a Civil, contra o elemento havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia.

Fabiano possui seis passagens criminais de estelionato envolvendo a compra de veículos e frustação no pagamento de cheques. Ele usava um perfil falso nas redes sociais para efetuar as negociações e não ser encontrado pelas vítimas.

