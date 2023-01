Rodovia Amaral Peixoto - Gabriel Cardozo

Rodovia Amaral PeixotoGabriel Cardozo

Publicado 27/01/2023 14:03

O motorista que precisa passar pela RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia, nesta sexta-feira (27), vai precisar ter muita paciência. O trânsito segue completamente caótico no local, com muita lentidão no sentido Rio de Janeiro, por conta de obras de recapeamento do asfalto.



Segundo informações, quem segue de Macaé com destino à Região dos Lagos já enfrenta o congestionamento na altura da Minas Rio. E quem sai de Cabo Frio, pega o fluxo intenso a partir do Pronto Socorro Municipal, no bairro Morro dos Milagres.