Publicado 26/03/2024 13:07

São Pedro da Aldeia - A trajetória do aldeense Wilson Tito Mendes, um dos políticos mais influentes do interior do estado do Rio de Janeiro, é o tema da nova exposição que estará em cartaz na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. A mostra documental retrata a vida do político, que foi preso, teve o mandato de deputado estadual cassado e os direitos políticos suspensos durante a Ditadura Militar. A exposição ficará em cartaz nesta terça (26) e quarta (27), das 9h às 16h30. A entrada é gratuita.



Responsável pela curadoria e organização da mostra, a escritora, pesquisadora e professora aposentada de História e de Literatura Brasileira, Júnia Rocha, falou sobre a exposição. “A proposta é apresentar uma releitura da Ditadura Militar integrando a história regional, através da biografia política de Wilson Mendes. Será uma oportunidade única para explorar e compreender os acontecimentos marcantes desse período histórico e a forma como Mendes e tantos outros foram repelidos de sua cidadania durante este episódio trágico no país”, disse.



A mostra documental apresentará ao público um acervo de jornais da época, fotos de família, documentos pessoais e documentos do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), bem como textos narrativos explicitando o desencadeamento dos fatos. Cerca de 20 peças documentais estarão expostas no espaço, reconstituindo a trajetória política de Wilson. Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o político também foi um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em Cabo Frio, em 1945.



A exposição “Wilson Tito Mendes” foi um dos projetos contemplados pelo edital de Circulação Cultural, da Prefeitura de Cabo Frio, na categoria “Obras Acadêmicas”. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.

