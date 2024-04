Acusado chegando na 125ª DP - Polícia Civil

Publicado 03/04/2024 20:02

Na manhã desta quarta-feira (3), agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, coordenados pelo Delegado Titular Milton Siqueira Júnior, prenderam em flagrante um homem por violência doméstica.



Conforme informações da Polícia Civil, a vítima acionou a polícia por volta das 6h30min da manhã, relatando que havia sido agredida pelo seu companheiro, V. S. P.. Ela estava com uma criança no colo e muito abalada.



Os agentes se dirigiram ao local e, com autorização da vítima, ingressaram no imóvel. O agressor, que estava muito alterado após ingerir bebida alcoólica e drogas, foi preso.



O homem foi conduzido à 125ª DP, onde o delegado determinou o flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.



Cabe ressaltar, que o acusado possui outras duas passagens por violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal.