Publicado 03/04/2024 20:07

A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prendeu dois homens em flagrante por receptação de veículo clonado, na manhã desta quarta-feira (3).



As prisões aconteceram durante diligências coordenadas pelo Delegado de Polícia Titular Mílton Siqueira Júnior para coibir a circulação e venda de carros clonados na cidade.



Em uma ocorrência, a equipe recebeu a informação de que um veículo GM/Onix 2017, placa LSS-1G84, estava sendo oferecido por R$ 15.000,00 no marketplace do Facebook.



Após abordar o vendedor, identificado como Leandro P. M., foi feito um levantamento dos sinais de identificação do veículo, confirmando a clonagem.



Os agentes verificaram que o veículo era um “clone” de outro carro, que se encontra na posse do seu real proprietário. O veículo original foi roubado em 2021 e registrado na 78ª DP – Fonseca em Niterói.



O caso foi apresentado ao Delegado Titular, Dr. Milton Siqueira Júnior, que determinou a prisão em flagrante do acusado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 §1º do Código Penal.

Produto de roubo no Espírito Santo



Na outra ocorrência, já durante a tarde, a equipe recebeu a informação de que um veículo GM/Prisma LTZ 2014, placa KKL-5017, estava sendo oferecido por R$ 11.000,00 no marketplace do Facebook.



Os agentes verificaram que o veículo era produto de roubo no estado do Espírito Santo e que havia restrição judicial de busca e apreensão.



Após abordar o vendedor, Lucas L. S. A., ele confessou que sabia da restrição do veículo, mas decidiu vendê-lo mesmo assim.



O caso foi apresentado ao Delegado Titular, Dr. Milton Siqueira Júnior, que determinou a prisão em flagrante do acusado pelo crime de receptação qualificada, previsto no art. 180 §1º do Código Penal.