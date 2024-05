Cachorro da raça yorkshire - Reprodução/Rede social

Cachorro da raça yorkshire Reprodução/Rede social

Publicado 21/05/2024 15:46

São Pedro da Aldeia - Um pitbull atacou e matou um cachorro da raça yorkshire no bairro Recanto do Sol, em São Pedro da Aldeia, na manhã deste domingo (19), quando a tutora de Toy, o cão atacado, chegava em casa.

Ela passeava com o cachorro em direção à casa, quando alguém abriu o portão onde vive um pitbull e o animal atacou o yorkshire. De acordo com a tutora, o pitbull foi direto no pescoço do cão.

Ainda segundo a tutora, ela foi até a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), mas não conseguiu fazer o registro de ocorrência e foi orientada a procurar a vara cível.

De acordo com moradores e pessoas que passam no local, a preocupação é de que o pitbull ataque outros animais e até crianças, já que na rua funciona a Escola Municipal Antônio Vaz da Silva.

A Polícia Civil disse que a informação foi passada de forma equivocada e o caso deve ser registrado na delegacia. Ainda segundo a polícia, nesse caso, o tutor do pitbull pode responder por maus tratos, e se o animal também tivesse atacado uma pessoa, ele poderia responder por lesão corporal.

*Com informações do G1.