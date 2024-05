Um caça F-35C Lightning II da Marinha dos EUA - Reprodução/ Rede social

Um caça F-35C Lightning II da Marinha dos EUA Reprodução/ Rede social

Publicado 21/05/2024 15:54 | Atualizado 21/05/2024 15:56

São Pedro da Aldeia - No final da tarde do último sábado (18), um caça F-35C Lightning II da Marinha dos EUA realizou um pouso de emergência na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia. A aeronave, que pertence ao esquadrão VFA-147 “Argonauts” e está embarcada no porta-aviões USS George Washington (CVN-73), precisou declarar emergência por baixo nível de combustível.

Segundo informações oficiais, o piloto do F-35C seguiu os protocolos de segurança e realizou o pouso com sucesso na base brasileira. Durante a operação, a aeronave foi escoltada por um F-18F Super Hornet, que também pousou em São Pedro da Aldeia.

Após a avaliação da equipe técnica, o F-35C apresentou condições para decolar no dia seguinte, retornando ao porta-aviões USS George Washington. A causa do problema de combustível ainda está sendo investigada.

O USS George Washington e o F-35C estavam na região para participar do exercício naval Southern Seas 2024, que reúne marinhas de países sul-americanos e dos Estados Unidos. O exercício visa aprimorar a cooperação militar entre as nações participantes e promover a segurança marítima na região.