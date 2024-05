Roda de conversa - Divulgação

Publicado 29/05/2024 18:45

- Em São Pedro da Aldeia, o Centro de Movimento D’Aldeia promove, nesta quinta-feira (30), às 9h, uma edição especial do projeto “Papo de Mulher – Vivência Terapêutica”. A oficina é gratuita e aberta a mulheres da cidade e da Região dos Lagos. A proposta foi uma das contempladas pelo Edital nº 14/2023 da Lei Paulo Gustavo. A programação contará com roda de conversa, escrita criativa e dança terapêutica. Para participar, é necessário reservar a vaga pelo número (22) 99761-3263 (WhatsApp).As atividades serão conduzidas pelas terapeutas Fabíola Carius e Letícia Enne. “Dedicamos nossos conhecimentos ao bem-estar e ao equilíbrio do corpo e da mente. A cada edição do nosso Papo de Mulher, buscamos proporcionar experiências transformadoras e um momento de autocuidado, onde conversamos sobre temas como ancestralidade, autoaceitação e amor próprio”, destacou Fabíola, idealizadora do projeto e terapeuta atuante há mais de 20 anos com culinária ancestral.A oficina acontecerá na sede do Centro de Movimento d’Aldeia, localizada à Rua Emílio Antônio da Silva Lopes, nº 501, no bairro Estação.Sobre o EditalIntitulado “100 Anos Casa da Flor”, o Edital de Chamamento Público nº 14/2023 premiou, por meio de pagamento direto, 74 proponentes da cidade, artistas e agentes culturais de diferentes segmentos, com histórico de relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural no município. O Edital também previu a realização de ações de contrapartida social, pactuadas junto à Secretaria Municipal de Cultura.Mais informações e os Editais na íntegra podem ser acessados na página da Lei Paulo Gustavo, em www.cultura.pmspa.rj.gov.br/lei-paulo-gustavo