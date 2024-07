Reinaldo Caó - Reprodução

Publicado 02/07/2024 15:30

São Pedro da Aldeia - A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, inaugura, nesta quarta-feira (3), às 15h, a exposição “Uma ode à Região dos Lagos e Acervos”, assinada pelo artista plástico aldeense Reinaldo Caó.



A mostra vai apresentar cerca de 40 pinturas a óleo, que retratam patrimônios materiais e imateriais do município e de cidades da região, além de reunir telas de seu acervo pessoal. A exposição ficará em cartaz até o dia 22 de julho, com visitação gratuita das 9h às 17h.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a chegada da exposição. “Valorizar os artistas aldeenses tem sido um dos nossos grandes compromissos e para nós é um orgulho abrir as portas da Casa da Cultura para Reinaldo Caó. Será uma excelente oportunidade para que a população conheça o trabalho desse grande artista da nossa terra, que há anos tem contribuído para divulgar São Pedro da Aldeia e a Região dos Lagos dentro e fora do país”, disse.



Em alusão ao patrimônio histórico e cultural de São Pedro da Aldeia, o artista vai trazer para a exposição telas que retratam a vida rural e a atividade salineira, que por décadas comandou a economia das cidades da Região dos Lagos. Os quadros de seu acervo também apresentam cenários das cidades em que esteve no exterior, como o Rio Ardour, na França, e a área metropolitana de Lisboa, em Portugal.



Prestes a completar 47 anos de carreira, Reinaldo Caó, nascido no bairro Retiro, na zona rural do município, conta que um dos objetivos centrais da mostra é enaltecer suas origens. “Estou retornando para o meu ateliê em São Pedro da Aldeia e essa exposição marca esse retorno às minhas raízes, à cidade onde nasci. Durante 10 anos dei aulas na Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia e já devo ter feito mais de 15 exposições na Casa. Eu fico muito feliz com o que São Pedro da Aldeia vem fazendo pela cultura na nossa região e também por poder mostrar as obras que produzi enquanto estive na Europa. Esta será a minha primeira exposição depois de uma longa jornada que passei fora do Brasil”, disse.



Com mais de cinco mil obras produzidas, o artista aldeense também se dedica ao ensino de desenho e pintura em Cabo Frio-RJ, onde atualmente fica localizado o seu ateliê. É também criador do projeto social “Domingo com Arte”, que já atendeu centenas de crianças e jovens de baixa renda. O artista também tem seu nome catalogado no Anuário Brasileiro de Artes Plásticas e já foi premiado com a medalha de Mérito Cultural e a Comenda da Associação Fluminense de Belas Artes (AFBA), em Niterói, onde se tornou o Comendador Reinaldo Carlos de Oliveira. Na Europa, já promoveu diversas exposições, palestras e workshops e tem trabalhos espalhados em países como Portugal, França, Espanha, Bélgica e Holanda.



A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.

