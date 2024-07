Scarlet Horranna & Banda - Divulgação

Publicado 02/07/2024 15:42

São Pedro da Aldeia - Nesta quarta-feira (3), a partir das 19h, a Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia apresenta mais uma noite especialmente dedicada aos fãs da Música Popular Brasileira (MPB). Sob o comando de Scarlet Horranna & Banda, a quinta edição da temporada 2024 do Concerto Musical Gabriel Joaquim promete encantar o público com um repertório recheado de canções consagradas no cenário nacional. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).



Composta pelos músicos Diego Feliciano (violão e guitarra), Heber Freitas (baixo), Josué Silva (bateria) e Scarlet Horranna (voz), a banda retorna à Casa da Cultura para mais um show repleto de clássicos da música brasileira, eternizados nas vozes de grandes artistas, como Rita Lee, Tom Jobim e Chico Buarque, dentre outros. “Agradeço profundamente pela chance de mostrar um pouco do nosso acervo musical. Foram muitos dias dedicados a este momento e espero que apreciem essa mix musical, onde vamos viajar entre os anos 60 e 2000. Estou muito feliz e grata por mais uma vez poder participar do Concerto”, destacou a vocalista.



Em São Pedro da Aldeia, a proposta musical da banda foi uma das contempladas pelo Edital de Chamamento Público nº 12/2023, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O Edital abriu inscrições para a seleção e contratação de artistas e bandas para os eventos da pasta, incluindo apresentações no Concerto Musical Gabriel Joaquim.



A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.



Sobre Scarlet Horranna & Banda



Scarlet Horranna & Banda une a experiência de quatro músicos da Região dos Lagos, apaixonados pela Música Popular Brasileira, bossa nova e samba jazz. O conjunto é composto por Diego Feliciano (violão e guitarra), Heber Freitas (baixo), Josué Silva (bateria) e a cantora Scarlet Horranna, que comanda a interpretação de clássicos de grandes ícones do gênero. Formada especialmente para a participação no Concerto Musical Gabriel Joaquim, a banda tem como proposta reviver músicas atemporais de artistas nacionais renomados, trazendo uma nova perspectiva e uma identidade artística própria.

