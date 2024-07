Coral Cantavento - Divulgação

Coral CantaventoDivulgação

Publicado 08/07/2024 13:40

São Pedro da Aldeia - O Concerto Musical Gabriel Joaquim terá uma edição especial na Casa da Cultura, em São Pedro da Aldeia, na próxima quarta-feira (10). A convite da Secretaria Municipal de Cultura, o Coral Cantavento vai comandar a programação e promete encantar o público com uma seleção de sucessos da música sacra, clássica e da Música Popular Brasileira (MPB). A entrada é gratuita, limitada à lotação do espaço com 60 lugares.

Regido pelo maestro Ricardo Aigner, o “Cantavento” é um dos mais tradicionais coros atuantes na Região dos Lagos. O coral foi criado em 1975, logo após a fundação da faculdade Ferlagos, em Cabo Frio-RJ, como matéria do curso de Letras. O grupo surgiu sob a iniciativa da então diretoria e do Maestro Ruy Capdeville, que desejavam uma forte presença da arte na formação do professor secundário da região.

O coral foi atividade de extensão da faculdade durante um par de décadas e, atualmente, se define como grupo cultural independente. Entre os integrantes estão professores formados pela Ferlagos e membros da comunidade.

O coro já promoveu centenas de apresentações dentro e fora do país e possui, em seu currículo, a organização de um dos mais relevantes eventos de corais voltados aos amantes de concertos musicais do estado do Rio de Janeiro: o Encontro Internacional de Corais de Cabo Frio, com mais de 30 edições realizadas.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro de São Pedro da Aldeia.