Roedor é flagrado em rede de fast food de São Pedro da Aldeia - Reprodução/ internet

Publicado 17/07/2024 15:04

SÃO PEDRO DA ALDEIA, REGIÃO DOS LAGOS - Um rato foi flagrado correndo pelo espaço de uma rede de fast food de São Pedro da Aldeia, localizado na Ponta D’Água, no último domingo (14). Uma pessoa que estava no local registrou o momento em vídeo, que rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais.



Nas imagens, inicialmente, é possível ver uma movimentação diferente, devido à curiosidade dos clientes. Até aquele momento, nem todos sabiam o que estava ocorrendo. É possível perceber, inclusive, que algumas pessoas seguiram comendo seus lanches normalmente.



A gritaria só começa de verdade quando o roedor aparece e começa a correr pelo espaço. A situação apenas é amenizada quando um funcionário, portando uma vassoura, aparece para espantar o animal.



Diante dos fatos, o DIA entrou em contato com o Mc'Donalds, que informou que “o roedor veio de fora do restaurante e já realizou uma nova dedetização de forma emergencial, assim como o descarte de insumos”, destacando que “possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento” e que “preza pela saúde e bem-estar dos colaboradores”.



O DIA entrou em contato com a prefeitura de São Pedro da Aldeia, questionando se a Vigilância Sanitária compareceu ao local depois do ocorrido. Em resposta, o município informou que não houve acionamento.