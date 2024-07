Ele foi flagrado vendendo drogas em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Ele foi flagrado vendendo drogas em São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 18/07/2024 15:58

SÃO PEDRO DA ALDEIA, REGIÃO DOS LAGOS - Um homem de 20 anos foi preso após ser flagrado vendendo entorpecentes na Rua João Lessa, no Morro dos Milagras, em São Pedro da Aldeia, na tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com a ocorrência, com ele, os policiais apreenderam 20 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e R$ 67 em espécie. Os militares identificaram que o elemento já possuía três passagens por tráfico de drogas.

Ao ser questionado, o acusado confessou o crime e foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde permaneceu detido por tráfico de drogas.

São Pedro da Aldeia, na Rua João Lessa, no Morro dos Milagres, um homem com três passagens por tráfico de drogas foi preso após ser flagrado vendendo entorpecentes. Com ele, foram apreendidos 20 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e R$ 67 em espécie. O acusado confessou o crime e foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permanece preso por tráfico de drogas.