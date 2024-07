Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 19/07/2024 18:32

São Pedro da Aldeia - Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um elemento por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (18).

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Esperança, no bairro São João. Ao chegar ao local, os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a viatura, correu para dentro de uma residência.



Com a autorização da testemunha, que informou ser tia do elemento, a equipe realizou buscas no imóvel e encontrou uma mochila contendo 287 buchas de maconha e material para endolação.



Segundo a mulher, o sobrinho, identificado como B.P.R., de 24 anos, seria o responsável pelo tráfico de drogas no bairro. Ele já possui uma anotação criminal pelo mesmo crime.



Diante dos fatos, a equipe apreendeu o material e conduziu o elemento à 125ª DP.