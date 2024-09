Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 05/09/2024 15:49

São Pedro da Aldeia - Um grave acidente envolvendo um motocicleta ocorreu na madrugada desta quarta-feira (4) em frente à uma loja de departamentos, localizada na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. O motociclista, identificado como Gilmar Gomes, foi socorrido em estado grave.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada. Gilmar, ao cair da motocicleta, sofreu um trauma craniano e fraturou a perna esquerda. A vítima estava utilizando capacete, mas a presilha do equipamento causou um leve sufocamento, sendo socorrido, primeiramente, por populares, que também sinalizaram a via com cones e jogaram água sobre o combustível que vazava da motocicleta para prevenir um incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o encaminhamento da vítima para o Pronto Socorro do Morro dos Milagres. No hospital, Gilmar foi entubado devido à baixa saturação de oxigênio e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde passou por uma transfusão de sangue e foi encaminhado para cirurgia, devido à fratura da perna.

As causas do acidente não foram divulgadas, mas, conforme testemunhas, o motociclista caiu sozinho na pista.