125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 10/09/2024 14:59

São Pedro da Aldeia - Na madrugada de segunda-feira (9), criminosos invadiram uma residência em São Pedro da Aldeia, disparando contra quatro pessoas que estavam no local. Três pessoas foram baleadas. Um jovem de 16 anos foi atingido por três tiros e está internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Outros dois homens, o irmão e um amigo do adolescente, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). A perícia foi realizada na residência, e os agentes agora buscam testemunhas e realizam diligências para identificar os autores e entender a motivação do crime.

De acordo com informações extraoficiais, a mãe de uma das vítimas fatais, que também é mãe do jovem internado, estava no local, mas não foi atingida pelos disparos.

As investigações continuam, e qualquer informação relevante pode ser encaminhada à Polícia Civil.