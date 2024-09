Polícia Militar Ambiental - Reprodução

Polícia Militar Ambiental Reprodução

Publicado 10/09/2024 17:05

São Pedro da Aldeia - Nesta segunda-feira (9), depois de uma denúncia recebida pelo Linha Verde, a Polícia Militar Ambiental flagrou um crime ambiental na Rua da Pescada, em São Pedro da Aldeia. No local, que fica no bairro do Vinhateiro, foram encontrados indícios de corte de talude e extração mineral, atividades que causam danos irreparáveis ao meio ambiente.

Apesar da evidência do crime, os responsáveis já haviam abandonado o espaço no momento da fiscalização.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.