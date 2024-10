Nova unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos - Reprodução/Internet

Publicado 02/10/2024 14:31

São Pedro da Aldeia - Com mais de 700 alunos matriculados, a nova unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos iniciou as atividades com 20 turmas de cursos profissionalizantes e cinco de cursos de reforço escolar para o ensino básico. A escola, inaugurada no último dia 19, está em funcionamento com aulas diárias, nos turnos da manhã, tarde e noite. Para a região, ainda há 280 vagas disponíveis para a qualificação profissional do edital de gratuidade. Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade, que funciona das 8h às 19h, na Rodovia RJ 140, Lt 2, quadra A – Nova São Pedro.



No momento, 441 alunos ativos, iniciaram os cursos de Eletricista de Obras, Confeiteiro, Operador de Computador, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Pizzaiolo, Assistente Administrativo e Assistente de Logística, Eletricista Predial, Instalador de Sistema Drywall e Almoxarife. Nas turmas de reforço de aprendizagem, estão matriculados 128 estudantes da educação básica.



“Transformar o ambiente de negócio com capacitação profissional e educação básica, será um grande incentivo para o crescimento industrial da Região dos Lagos” comenta Milena Cariello, gerente de operações da unidade.



Aos 51 anos de idade, o fuzileiro naval aposentado Cleber Silva de Andrade, é um dos alunos do curso de Pizzaiolo. No próximo mês, ingressará no curso de Mecânica de Motocicleta e na sequência já planeja fazer o de Refrigeração. “Identifico uma grande oportunidade de trabalho no ramo da refrigeração na minha cidade e quero atuar na área, mas também gosto de moto e vai ser ótimo entender mais sobre a mecânica”, destacou o aluno. “Ainda sou muito novo para ficar parado, quero uma nova colocação no mercado de trabalho. Ter a escola aqui na minha cidade está sendo uma grande oportunidade”, complementou Cleber.



É possível se inscrever em cursos que iniciam ainda este ano para a formação profissionalizante nas áreas de Tecnologia da Informação, Eletroeletrônica, Edificações, Energias Renováveis, Gestão, Construção Civil, Gráfica e Mídias Impressas e Automotiva. Para a educação básica, ainda há vagas para as turmas de Robótica, Matemática, Português e Redação para o Enem.



“A Firjan SENAI SESI Região dos Lagos promove o desenvolvimento local ao capacitar profissionais alinhados às demandas do mercado. Oferecendo formação de qualidade e foco na inovação, a unidade fortalece a competitividade regional e gera novas oportunidades para o crescimento econômico”, destacou a coordenadora de Educação Profissional, Kelly Araújo.



Alunos da educação continuada já representarão a unidade em competição de Robótica



Os alunos do curso de Robótica já estão inscritos para participar do Torneio Regional SESI de Robótica, na categoria FLL – FIRST LEGO League. A competição reúne estudantes de até 15 anos de idade, que precisam construir uma peça motorizada o conjunto LEGO Education Spike Essential.



Portfólio da unidade



A unidade conta com laboratórios de Refrigeração e Climatização, de Panificação e Confeitaria, de Eletricidade Predial e Obras, de Energias Renováveis, de Tecnologia da Informação, de Robótica, e ainda, com uma oficina de Manutenção e Motocicletas, um Canteiro Escola, além de salas de aula, multiuso e Biblioteca.



No portfólio estão incluídos os centros de referência em Construção Civil, Saúde, Audiovisual, Alimentos e Bebidas, e ainda dos institutos de Tecnologia Ambiental, Solda e Automação, Química Verde, Sistemas Virtuais e Inspeção e Integridade.

