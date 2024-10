Eleições - Divulgação

Publicado 03/10/2024 15:11

São Pedro da Aldeia - As eleições municipais acontecem neste domingo (6) e os moradores de São Pedro da Aldeia precisam ficar atentos às mudanças nos locais de votação, bem como ao fechamento temporário de alguns pontos turísticos da cidade. Entre as alterações está a transferência de seções eleitorais para novos locais para maior organização no dia do pleito.

Além disso, devido às eleições, o Museu Regional do Sal e a condução para a Trilha dos Cardeiros não estarão funcionando, sendo que o primeiro voltará com suas atividades na quinta (10) e o segundo no próximo dia 13.

Entre as mudanças nos locais de votação, estão transferências importantes que devem ser observadas pelos eleitores. As seções da Escola Municipal Barnabé Mariano de Souza foram transferidas para a Escola Municipal Capitão Costa, localizada na Estrada da Cruz, s/n – Cruz. Já as seções da Creche Municipal Comunitária Tia Fátima agora estão na Escola Municipal Manoel Moraes da Silva, situada na Estrada do Passageiro, s/n – Campo Redondo.

Outras alterações incluem as seções do Instituto Siqueira Felix, que foram realocadas para a Escola Municipal Luiza Terra de Andrade, localizada na Rua Luiza Terra de Andrade, s/n – Campo Redondo. As seções da Escola Municipal Carlota Rocha da Silva foram transferidas para a Escola Municipal Vital Brasil, na Rua Antônio Araújo Mendonça, 704 – Ponta do Ambrósio.

As seções da Escola Municipal Jardim Mota da Silva agora serão na Escola Municipal Professora Dulcinda Jotta Mendes, na Rua Carlinda, s/n – São João. Já as seções da Escola Almirante Carneiro Ribeiro foram movidas para o Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral Peixoto KM 107, s/n – Balneário São Pedro.

Por fim, as seções do CIEP 262 Curvelina Dias Curvello foram transferidas para a Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos, localizada na Rua Silvino Pereira Damasceno, s/n – Porto do Carro, e as do Colégio Estadual Nabu Yamagata foram movidas para a Escola Municipal Florete Alexandrino da Silva, situada na Estrada do Boqueirão, s/n – Poço Fundo.

Os eleitores devem verificar com antecedência seus novos locais de votação para evitar transtornos no dia da eleição. A votação acontece das 7h às 17h, e é necessário estar em posse de um documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista ou passaporte.

O uso do aplicativo e-Título também está disponível para facilitar a consulta dos locais de votação e servir como documento digital.