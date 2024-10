Ministério Público Federal em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Ministério Público Federal em São Pedro da Aldeia Divulgação

Publicado 03/10/2024 15:02

São Pedro da Aldeia - O Ministério Público Federal em São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para o 17º Concurso de Estagiários de Direito de Graduação e o 1º Concurso de Estagiários de Direito de Pós-Graduação. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de outubro. As inscrições acontecem das 11h até as 17h, na Procuradoria da República do Município, localizada na Rua Dr. José Ramos de Azeredo, 72 – Centro.

As vagas contemplam estudantes de graduação em Direito que tenham concluído no mínimo 40% do curso e estudantes de pós-graduação na mesma área. É importante frisar que o estágio é reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova será realizada no dia 9 de novembro de 2024, às 9h. Serão oferecidas bolsas no valor de R$ 1.027,82 para estágio de graduação e R$ 2.055,55 para pós, além de auxílio transporte no valor de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente. A jornada de trabalho a ser cumprida será de 20 horas semanais.

O edital e a ficha de inscrição podem ser acessados pelo site: http://www.mpf.mp.br/rj/estagie-conosco/estagie-conosco/concurso-estagiario-spa.