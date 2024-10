Golpes por ligações - Divulgação

Publicado 03/10/2024 14:52

São Pedro da Aldeia - Nesta semana, a prefeitura de São Pedro da Aldeia emitiu um comunicado alertando os comerciantes do município sobre a ocorrência de golpes envolvendo o nome do Procon. Segundo o informe, estelionatários estão realizando ligações telefônicas fraudulentas, se passando por agentes do órgão, com o objetivo de enganar os estabelecimentos locais.

O município informou que o Procon não realiza notificações por telefone, destacando que qualquer comunicação oficial é entregue de forma presencial, por viatura oficial, ou via correios, com Aviso de Recebimento (A.R.).

Destacou ainda que, quando há a necessidade de uma fiscalização presencial, o Procon não faz contato prévio por telefone, evitando assim a manipulação por golpistas.

Para facilitar o acesso a informações, o Procon de São Pedro da Aldeia disponibiliza um canal de comunicação oficial através do WhatsApp, pelo número (22) 2627-6086, onde os comerciantes e cidadãos podem entrar em contato para tirar dúvidas e verificar a veracidade de qualquer notificação recebida.

Em nota, a prefeitura reforçou a necessidade de atenção dos comerciantes e solicitou que, diante de suspeita de golpe, entrem em contato com o Procon pelo canal oficial.