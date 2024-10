125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Divulgação/PM

125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) Divulgação/PM

Publicado 03/10/2024 15:42

São Pedro da Aldeia - Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última segunda-feira (30) após deixar o filho de seis anos, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), sozinho em casa para participar de uma confraternização em uma academia. O caso ocorreu no bairro Campo Redondo.

De acordo com informações da Polícia Civil, vizinhos perceberam a ausência da mãe e, preocupados com a situação, decidiram intervir. Sabendo do diagnóstico do menino, os moradores foram até o apartamento da família e arrombaram a porta para verificar a criança.

A mulher foi localizada na festa e conduzida para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.