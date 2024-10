127ª DP (Búzios) - Reprodução

127ª DP (Búzios) Reprodução

Publicado 03/10/2024 15:24

São Pedro da Aldeia - Um homem de 40 anos foi preso após queimar a namorada de 27 com cigarro em São Pedro da Aldeia na manhã desta quarta-feira (2). A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi encaminhada à Rua Antônio R. Silveira, após uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que informou que teve um atrito verbal e posterior lesão corporal com o namorado, onde ele veio a queimá-la com um cigarro, além de fazer ameaças psicológicas.

Diante dos fatos, a equipe solicitou apoio para encaminhar a vítima para o Pronto-Socorro do Morro dos Milagres e logo após procedeu para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Em seguida, as partes foram encaminhadas para o IML, onde realizaram exame de corpo de delito.

Posteriormente, os dois foram conduzidos para a 127ª DP (Búzios), Central de Flagrantes do dia. Lá, as partes foram ouvidas e o acusado permaneceu detido na Lei Maria da Penha.