32 pinos de cocaína e 27 buchas de maconhaDivulgação/PM

Publicado 21/10/2024 13:50

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos na manhã deste domingo (20), em São Pedro da Aldeia, na divisa com Cabo Frio. A ação ocorreu por volta das 10h, na Rua Damasceno, no Recanto das Orquídeas, próximo ao campinho de areia, na comunidade do Morro do Limão.

De acordo com informações da polícia, equipes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram R$ 20,00 em espécie. Em buscas nas proximidades, foram localizadas duas sacolas contendo 32 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.