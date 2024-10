Acidente - Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 21/10/2024 15:34

São Pedro da Aldeia - Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois veículos de passeio colidem, no acesso à Ponte Deputado Wilson Mendes, em São Pedro da Aldeia. O acidente aconteceu na tarde de sábado (20), quando um dos carros tentou fazer uma manobra para ir para a ponte.



As imagens mostram o momento em que o veículo de cor preta dá ré e tenta fazer uma bandalha. Quando ele vira, é atingido pelo carro de cor prata, que já estava indo no sentido Cabo Frio, mas com intenção de pegar o desvio que leva à Ponta do Ambrósio.



Com o impacto, o carro prata chega a subir na mureta e ficar totalmente de lado. O motorista afirmou que estava voltando do trabalho e não estava sob efeito de álcool e nem utilizando celular. Ele teve ferimentos leves no braço e na perna. O carro está na oficina, passando por reparos, mas o prejuízo ficou.



O outro motorista foi procurado para pagar os danos, mas até o momento não foi encontrado.