Publicado 21/10/2024 16:14

São Pedro da Aldeia - Pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos ao prazo de renovação de matrículas. O período começa nesta segunda-feira (21) e segue até o dia 8 de novembro, diretamente na unidade escolar. Serão renovadas as matrículas dos estudantes na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) que desejarem permanecer no mesmo estabelecimento de ensino matriculado em 2024.

O aluno deverá estar com toda documentação regularizada e atualizada na escola. No ato da renovação da matrícula, deverão ser apresentados o comprovante de residência atualizado/recente, cópia do CPF do aluno e os números de telefone de, pelo menos, dois contatos, a fim de viabilizar comunicação com a família em casos de necessidade e/ou emergência.

Já a matrícula de transferência por encaminhamento, procedimento interno entre as unidades escolares, será nos dias 10 e 11 de dezembro. A Resolução SEMED nº 03, que estabelece as normas gerais de matrícula por renovação e matrícula de transferência por encaminhamento, está disponível no site oficial da prefeitura de São Pedro da Aldeia, em www.pmspa.rj.gov.br.